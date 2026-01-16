Украинская делегация вылетела в США на переговоры

Делегация Украины вылетела в США на переговоры. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

© Газета.Ru

В ее состав вошли глава офиса президента Кирилл Буданов, секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и руководитель парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мы надеемся, что будет больше ясности как в отношении тех документов, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и в отношении ответа России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила», — заявил Зеленский.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу.