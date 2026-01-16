Тимошенко запретили общаться с 66 депутатами Рады

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины запретил главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко общаться с 66 депутатами Верховной рады. Заседание транслировалось украинским телеканалом ТСН.

Депутат Ярослав Железняк в Telegram задался вопросом, каким образом будут выглядеть подобные ограничения в зале заседаний Рады.

Суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога на сумму около $760 тысяч. Во время слушаний она заявила, что ближайшие пять лет могут стать последними в истории независимой Украины.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат «Батькивщины», а также глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.