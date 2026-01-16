Уиткофф перечислил четыре требования США к Ирану, пригрозив альтернативой

США имеют к Ирану всего четыре требования, которые касаются ядерной программы страны и проиранских группировок. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на конференции в штате Флорида, его слова приводит ТАСС.

Так, по словам Уиткоффа, Вашингтон настаивает, чтобы в соглашении с Тегераном были урегулированы проблемы ядерного обогащения, сокращения арсеналов ракет, ликвидации уже обогащенного ядерного материала, а также действий проиранских прокси на Ближнем Востоке.

Как отметил спецпредставитель Трампа, эти четыре проблемы можно решить "дипломатическим путем".

"А альтернатива, думаю, плохая", - добавил Уиткофф.

В конце 2025 года в Иране вспыхнули беспорядки в крупных городах на фоне резкого падения курса национальной валюты по отношению к доллару. Протесты сопровождаются нападениями на объекты инфраструктуры, погромами и поджогами.

США создали новый военный объект возле Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о "прямом вмешательстве" США и Израиля во внутренние дела страны.