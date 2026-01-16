Чешский лидер Петр Павел на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что для урегулирования украинского конфликта придется пойти на значительные уступки.

Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Я считаю, что там есть несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», — сказал президент Чехии. Его слова приводит «Страна.ua».

Чешский президент отметил, что Киев предпринял «значительные усилия, чтобы сделанное предложение было приемлемым». При этом Павел не уточнил, на какие конкретно компромиссы должна пойти Украина, чтобы установить мир.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что неудачи украинских войск на линии боевых действий, по его мнению, должны побудить Киев немедленно приступить к мирным переговорам. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, утверждал, что украинские воинские части несут значительные потери и быстро утрачивают боеспособность.