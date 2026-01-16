Европе нужно найти "своего Уиткоффа" для переговоров с Российской Федерацией, пишет Lidovky.

Он должен действовать с нейтральных позиций, причем в ситуации, когда сам нейтралитет выглядит с точки зрения Киева или западных средств массовой информации "позорно", поделился своей точкой зрения автор публикации.

«Это буквально клеймо для преступника», — отмечается в статье.

В материале речь идет о том, что сам поиск переговорщика для восстановления отношений с российской стороной говорит о том, что Европа переживает коренные изменения.

Кроме того, сообщается, что Европейский союз может обрести весомые переговорные позиции только в том случае, если его представитель будет относиться к Украине и России как к равноценным партнерам.

На этой неделе Politico сообщило, что правительства стран Европы, включая Францию и Италию, оказывают давление на европейское объединение с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. В качестве одного из вероятных претендентов дипломаты называют президента Финляндии Александра Стубба.