Раскрыта жуткая тайна суперъяхты соратника Трампа

Миллиардер Ларри Эллисон, соучредитель корпорации Oracle и один из ключевых технологических союзников президента США Дональда Трампа, оказался в центре медийного скандала из-за роковой ошибки при выборе имени для своей суперъяхты.

© Московский Комсомолец

Выяснилось, что название судна, заимствованное из японской мифологии, при отражении в зеркале превращается в шокирующее политическое заявление.

Как сообщает издание New York Post, 81-летний бизнесмен изначально окрестил свою 58-метровую яхту Izanami в честь синтоистской богини. Однако он пребывал в «блаженном неведении относительно того, что при прочтении наоборот получается фраза „I’m a Nazi“» («Я нацист»). По данным американского таблоида, осознание этого факта вызвало у миллиардера настоящий ужас.

Учитывая глубокие связи семьи Эллисона с Израилем, ситуация потребовала немедленного вмешательства. Источники зарубежной прессы сообщают, что бизнесмен буквально «поспешил схватить растворитель и переименовать судно». В результате яхта получила новое имя — Ronin. Интернет-пользователи уже окрестили произошедшее «идеальным пересечением претенциозности высшего уровня и полного отсутствия элементарной проверки».

На сегодняшний день судно принадлежит Алессандро Дель Боно, генеральному директору итальянской фармацевтической компании Mediolanum Farmaceutici.