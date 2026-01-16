Глава МАГАТЭ сравнил риск ядерной аварии и применения ядерного оружия на Украине

Риск ядерной аварии в условиях боевых действий на Украине выше, чем вероятность применения ядерного оружия. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телерадиокомпании RTVE.

«Я считаю, что вероятность применения ядерного оружия в рамках этого конфликта не очень высока. (...) В данный момент нас больше беспокоит возможность ядерной аварии, чем применение собственно ядерного оружия», — сказал он.

Гросси отметил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается крайне нестабильной. По его словам, существует не только вероятность прямого удара по станции, но и риск перерезания линий электропередач, что остановит работу системы охлаждения ЗАЭС и потенциально может привести к ядерной аварии.

В конце декабря Гросси объявлял о перемирии между Россией и Украиной на участке фронта возле Запорожской АЭС. Временное прекращение огня было необходимо для восстановления подачи электроэнергии на станцию.