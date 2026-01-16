Французский политик Николя Дюпон-Эньян на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике главу киевского режима Владимира Зеленского за закупку оружия у Соединенных Штатов, а французского лидера Эммануэля Макрона за помощь ему в этом.

Миллиарды выбрасываются на ветер для финансирования войны, и в благодарность Украина покупает оружие американского производства, поделился своей точкой зрения автор публикации.

«Для Макрона и Зеленского французский налогоплательщик хорош только для того, чтобы платить», — отметил Дюпон-Эньян.

Соответствующим образом политик прокомментировал новость о том, что на миллиарды евро, предоставленных Европейскому союзу, Украина сможет при необходимости закупать американское оружие, а Париж хотел, чтобы поставщиками были исключительно европейцы.

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова ранее сделала заявление о том, что решение государств Европейского союза о дальнейшем финансировании киевского режима затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир в бывшей советской республике. Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на то, что бремя кредита ляжет на самих граждан Европы.