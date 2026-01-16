Тимошенко оспорит решение по залогу

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что оспорит решение суда назначить ей в качестве меры пресечения залог в размере 33,3 млн гривен (около $760 тыс.).

"Пока мы оспариваем решение. Залог они объявили одновременно с блокировкой счетов. Хотят довести до того, чтобы мы не внесли залог. Поэтому, если апелляция будет отклонена, я буду обращаться к коллегам, друзьям, членам партии, и будем решать этот вопрос", - сказала она журналистам после завершения заседания, которое транслировалось телеканалом ТСН.

Ранее Тимошенко утверждала, что не располагает средствами для внесения залога. На Украине распространена практика, при которой залог вносят не сами подозреваемые, а другие лица, чьи имена суд не называет. Таким образом, источники средств для залога зачастую остаются неизвестными.