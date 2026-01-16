Трамп решил отомстить союзнику США

США препятствуют подготовке Испании к саммиту «Большой двадцатки» (G20) на фоне ухудшения отношений между странами. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, это очередной признак того, что администрация президента США Дональда Трампа готова отодвинуть союзников на второй план в своем стремлении изменить мировой порядок.

США принимают у себя 14–15 декабря саммит G20, в котором принимают участие ведущие промышленно-развитые и развивающиеся страны мира. Отмечается, что Вашингтон использует эту возможность, чтобы сократить влияние таких стран, как Испания, которые обычно приглашаются на ежегодные саммиты, но не являются официальными членами G20.

По данным источников, США ограничивают роль Испании в «Большой двадцатке». Уточняется, что испанские официальные лица не будут участвовать ни в одной из подготовительных и министерских встреч «Большой двадцатки», а на этих встречах фактически решается большая часть вопросов, связанных с мероприятием.

Однако, по словам представителя правительства, премьер-министр Испании Педро Санчес все же примет участие в декабрьской встрече.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил исключить Испанию из НАТО. Это связано с нежеланием Мадрида увеличить расходы на оборону до пяти процентов.