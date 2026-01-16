Евродепутаты обсудят Гренландию на следующей неделе

Европарламент обсудит на сессии на следующей неделе возможный конфликт с США из-за Гренландии. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола на пресс-конференции в ходе визита в Австрию.

"Вопрос о Гренландии очень острый и находится в топе нашей повестки. Мы обсудим его на следующей неделе на пленарной сессии", - сказала она, добавив, что "если Гренландии придется выбирать между Данией и США, то она, конечно, выберет Данию и ЕС".

Отвечая на вопрос о возможности применения в случае конфликта вокруг Гренландии статьи 42 пункта 7 Договора о Европейском союзе, где речь идет об общей безопасности, Метсола отметила, что "надо разобраться с юридическими тонкостями, как нормы безопасности ЕС могут применяться к территории Гренландии, которая является частью страны Евросоюза, но не является членом Евросоюза".

Эта статья Договора о ЕС, которую часто упоминают сегодня европейские политики, не предполагает обязательного военного ответа стран ЕС на агрессию против одной из стран сообщества. Она гарантирует лишь принятие другими членами ЕС "мер солидарности, которые могут варьироваться от предоставления дипломатической, медицинской и технической помощи до военной поддержки".