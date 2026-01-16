Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с США
Украинская переговорная делегация находится на пути в США для дипломатической встречи с командой американского президента Дональда Трампа. Новый раунд переговоров с США анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».
Он выразил надежду, что в результате переговоров также станет яснее позиция России по мирному предложению США.
Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а его украинский коллега Владимир Зеленский — нет.