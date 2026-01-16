Пока вы не уснули: неожиданное заявление Тимошенко об Украине и следующая цель "Орешника"

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Тимошенко назвала дату исчезновения Украины

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила с резонансным прогнозом о неизбежном крахе украинской государственности в ближайшие годы. По ее мнению, страна стремительно теряет субъектность, превращаясь в формальный набор символов без реального содержания и населения.

Лидер политического объединения уверена, что текущий курс ведет к окончательной катастрофе.

Не по Украине: Карлсон назвал следующую цель "Орешника"

Американский журналист Такер Карлсон в эфире своего авторского видеоблога выразил уверенность, что российское руководство всерьез рассматривает сценарий применения "Орешника" уже в ядерном оснащении против европейских государств, которые продолжают эскалацию конфликта на Украине. По мнению журналиста, недавний удар "Орешника" в районе Львова был не просто боевой операцией, а прямым предупреждением Лондону и Берлину о возможности фатального удара.

«Россия всерьез рассматривает возможность применения ядерного оружия против Европы. Не против Киева, а против Европы. В частности, против Великобритании и Германии», — подчеркнул Такер Карлсон. По его оценке, запуск новейшей системы на прошлой неделе был «атакой, призванной сказать: „Эй, вы зашли слишком далеко“».

Песков ответил на вопрос о принадлежности Гренландии

Позиция России в отношении Гренландии такова, что остров является территорией Дании. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия, как и весь мир, следит за ситуацией вокруг притязаний США на территорию Дании.

На Западе забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Вооруженные силы Украины сталкиваются с огромными сложностями из-за слабости своей противовоздушной обороны и эффективной тактики ВС РФ, заявил в интервью Berliner Zeitung (BZ) австрийский полковник Маркус Райснер.

По его словам, украинская ПВО в настоящее время далеко не так эффективна, как утверждается, попадания уже не скрыть. Всегда необходимы измеримые результаты, которыми стали массовые отключения электроэнергии в большей части бывшей советской республики, отметил собеседник издания. Это демонстрирует, что атаки действительно достигают успеха, поделился своей точкой зрения Райснер.

В России оценили попытку США списать царские долги с РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал иск американского инвестиционного фонда Noble Capital RSD, требующего от России вернуть долги времен Российской империи, передает News.ru.

По словам парламентария, подобные претензии не имеют под собой законных оснований и являются юридической авантюрой. Он подчеркнул, что Российская Федерация не является правопреемником Российской империи, равно как и Советский Союз им не был. Чепа напомнил, что СССР также не возвращал средства по облигациям царского времени, размещенным в европейских, японских и американских банках.

Раскрыты причины закрытия российских гипермаркетов

Россияне изменили отношение к походам по магазинам – теперь большинство жителей предпочитают закупаться продуктами либо онлайн, либо в малоформатных магазинах около дома. Все это снижает спрос на гипермаркеты, которые вынуждены подстраиваться к новым тенденциям, объяснил НСН вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.

По словам специалиста, сейчас наблюдается кризис формата гипермаркета, особенно на фоне того, что торговые центры, на базе которых они часто располагаются, перестали быть для россиян центром притяжения.

Стало известно о событии, случившемся незадолго до смерти экс-замминистра Скляра

Сотрудники правоохранительных органов приезжали в дом бывшего заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Скляра незадолго до его смерти. Об этом пишет mk.ru.

По данным издания, полицию вызвала супруга экс-чиновника. Женщина заявила стражам порядка, что ее удерживают.

В Госдуме объяснили замедление Telegram

В мессенджере всё ещё есть анонимные каналы с недостоверным и опасным контентом.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Агутин сделал заявление о Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум являются одной из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Вместе они с 1998 года. Однако официально артисты оформили отношения лишь в 2000 году. Влюбленные сыграли свадьбу в Венеции. А в 1999 году Анжелика родила Леониду дочь Елизавету. Та, к слову, с детства живет в Америке.

Однако на днях единственная наследница Варум и Агутина вернулась в Россию. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала кадры из Москвы, показав заснеженные деревья и дорогу. Елизавета дала понять, что в совершенном восторге от российской зимы.

Выигравшая треть миллиарда в лотерею россиянка решила все же забрать приз

Победительница новогоднего тиража лотереи из Свердловской области начала процедуру оформления рекордного выигрыша в размере 333 333 333 рубля. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на организаторов розыгрыша.

По их данным, 15 января женщина лично обратилась в лотерейный центр, став первым из четырех обладателей крупных призов, которые выиграли более 300 млн рублей в рамках тиража "Новогодний миллиард". В компании уточнили, что именно она первой из мультимиллионеров пришла за выплатой.

