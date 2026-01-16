Украинское руководство готово пойти на ряд крайне тяжелых компромиссов ради завершения затяжного вооруженного конфликта. О готовности Киева к «болезненным уступкам» заявил президент Чешской Республики Петр Павел во время своего визита в украинскую столицу.

Выступая на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, чешский лидер подчеркнул, что украинская сторона уже проделала огромную работу, чтобы сделать условия мирного соглашения приемлемыми для всех участников процесса. Павел не стал раскрывать конкретные детали этих договоренностей, однако дал понять, что речь идет о решениях, которые потребуют от Украины значительных жертв.

«Я считаю, что там есть несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру», — констатировал президент Чешской Республики.

Он также отметил, что любые дипломатические усилия со стороны Европы должны быть скоординированы с администрацией президента США Дональда Трампа.

«Украина сделала очень много для того, чтобы предложенное решение было приемлемым», — добавил политик, подчеркнув, что теперь решающее слово остается за дипломатией и способностью союзников действовать единым фронтом.

Ранее на этом же брифинге Владимир Зеленский признал наличие серьезных разногласий с Белым домом по проекту мирного соглашения, отметив, что интересы сторон «находятся не на одной стороне».

Как разрешится конфликт на Украине

Накануне украинские журналисты отмечали, что речь идет о том, что Трамп продолжает требовать от Киева вывода войск из Донбасса и не соглашается давать гарантии европейским войскам в случае их ввода на Украину.