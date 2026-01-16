Экс-премьер Украины сделал неприятное заявление для Тимошенко

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко постоянно была замешана в коррупционных схемах. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, он не был удивлен, узнав о новых обвинениях, выдвинутых против Тимошенко Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Азаров подчеркнул, что нардеп была вовлечена в коррупционные дела всегда, и тот факт, что она сейчас оказалась под следствием, совсем не удивителен.

СМИ сообщали, что в офисе «Батькивщины» проводятся обыски в рамках антикоррупционного расследования.

Также ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков предположил, что НАБУ выдвинуло обвинения против Юлии Тимошенко с целью зачистки кандидатов перед выборами в стране.