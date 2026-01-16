«Все ненавидят всех»: в Раде предрекли Украине социальный взрыв

В украинском обществе достигнута критическая точка социального напряжения, характеризующаяся тотальным недоверием к государственным институтам и взаимной агрессией граждан. О деградации общественных связей и растущей пропасти между народом и руководством страны заявила народный депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в интервью на YouTube-канале журналиста Виталия Дикого.

Политик констатировала, что нынешняя ситуация на улицах городов близка к неуправляемому хаосу.

«У нас хаос, ненависть, у нас раздражение на улицах. У нас все ненавидят друг друга и все ненавидят власть», — подчеркнула Скороход.

Она также признала, что ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на нынешнем политическом руководстве:

«Если ты представитель власти..., ты априори уже негодяй. Это мы к этому привели».

Ранее сообщалось, что в этом же интервью Скороход приводила слова случайных прохожих, которые признавались, что им уже «все равно, под каким флагом жить», если это обеспечит безопасность их близким.