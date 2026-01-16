Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что конфликт России и Украины разрешится на поле боя. Комментарий эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Миршаймер назвал дипломатический процесс, запущенный президентом США Дональдом Трампом, «фарсом». По его мнению, российские власти соглашаются на переговоры, так как хотят показать миру, что они «разумны и заинтересованы в дипломатии».

«Они хотят сделать все возможное, чтобы поддерживать достойные отношения с президентом Трампом. Поэтому они играют в эту игру», - подчеркнул политолог.

Миршаймер назвал происходящее «колоссальной тратой времени». По его мнению, Москва не соглашается смягчить свои требования, а США, Европа и Украина не готовы принять российские условия.

«Поэтому этот вопрос будет решен на поле боя», - заключил политолог.

В ноябре 2025 года стало известно о новом мирном плане, который США передали украинским властям. Отмечалось, что план требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Миршаймер отмечал, что план не может быть реализован, пока США продолжают вооружать Украину через НАТО.