Что происходит в мире сегодня: планы Италии на Арктику и обвинения Тимошенко в адрес Зеленского

В пятницу, 16 января, стало известно о планах Италии нарастить свой военный потенциал в Арктике. В этот же день в Кремле рассказали об усилиях президента РФ Владимира Путина по деэскалации вокруг Ирана.

Италия разработала свою стратегию по Арктике

Итальянское правительство разработало арктическую стратегию, призванную привлечь внимание к опасениям президента США Дональда Трампа по поводу региона, пишет Financial Times. Премьер Италии Джорджа Мелони не верит, что Трамп применит военную силу для захвата Гренландии. Но она считает, что союзники Вашингтона по НАТО должны увеличить свое присутствие в Арктике, чтобы заверить Трампа в безопасности интересов США. В итальянской стратегии, с которой ознакомилась Financial Times, подчеркивается, что Арктика «гораздо ближе, чем кажется».

В этом документе Рим обязуется «вносить всё больший вклад в обсуждение региональных вопросов», главным образом, поддерживая «европейские арктические страны, ответственные за управление регионом». В стратегии также отмечается, что у Италии есть арктические исследовательские программы, а итальянский поставщик энергии Eni и судостроительная компания Fincantieri имеют экономические интересы в регионе. В документе отмечается, что итальянская армия развивает боевые возможности в Арктике и субарктических регионах, а итальянские вооруженные силы недавно создали руководящий комитет по «Арктике, субарктическим регионам и Антарктике».

В Кремле рассказали об усилиях Путина по деэскалации в Иране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва стремится способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана и Ближнего востока в целом, передает ТАСС. Песков указал, что усилия по деэскалации принимает российский лидер Владимир Путин.

«Эту помощь не только Ирану, но и всему региону, делу региональной стабильности и мира, Россия оказывает и сейчас, в том числе благодаря президентской активности, которая направлена на то, чтобы способствовать деэскалации напряженности», - подчеркнул Песков.

Тимошенко заявила о «фашистском режиме» Зеленского

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала руководство страны во главе с Владимиром Зеленским «фашистским режимом». Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Тимошенко сделала во время суда по возбужденному против нее делу о коррупции. Она назвала дело «результатом политического преследования».

В Литве оценили ситуацию с застрявшими в Белоруссии грузовиками

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что вопрос с застрявшими в Белоруссии литовскими грузовиками решается на уровне Евросоюза. Об этом сообщает «Интерфакс». В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией, обвинив Минск в отправке воздушных шаров с контрабандой. При этом в Белоруссии застряли около тысячи литовских грузовиков.

После открытия двух пунктов пропуска проблема не решилась. Будрис заявил, что речь идет о нарушении «не только литовских, но и европейских интересов». По его мнению, «все зависит от принятых решений, которые усилят давление на Белоруссию». В Минске настаивают на переговорах.

В Китае разгадали происхождение загадочных космических вспышек

Гигантский китайский радиотелескоп FAST помог международной исследовательской группе подтвердить гипотезу о происхождении быстрых радиовсплесков из двойных систем. Об этом сообщает Xinhua. Двойные системы - это два небесных тела, которые связаны друг с другом гравитацией и вращаются вокруг общего центра масс.

Быстрые радиовсплески представляют собой чрезвычайно яркие и кратковременные радиоимпульсы. Они длятся миллисекунды, но выпускают огромное количество энергии, эквивалентное суммарному излучению Солнца за неделю.