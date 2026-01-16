Федеральный верховный суд Германии в Карлсруэ постановил, что диверсия на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» была совершена по указанию Украины. В качестве исполнителя суд назвал бывшего бойца украинского спецназа Сергея Кузнецова, передает kp.ru.

Суд отклонил аргументы защиты о том, что цель взрывов была легитимной, а подозреваемый обладает иммунитетом. Трубопроводы были признаны гражданскими объектами, а сама атака — актом, угрожающим суверенитету и энергетической безопасности Германии. Это решение создает важный юридический прецедент для расследования подобных инцидентов в будущем.

Вердикт суда привел к дипломатическому разногласию между Германией и Польшей. В то время как польские официальные лица выразили поддержку Кузнецову, власти ФРГ квалифицировали его действия как особо тяжкое преступление.

По решению суда виновная сторона будет нести ответственность, включая возмещение материального ущерба Германии, который оценивается в сотни миллиардов долларов. Правовая позиция суда предполагает, что сотрудничество Украины в этом вопросе соответствует ее интересам.