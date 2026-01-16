Франция не является основным источником разведывательной информации для украинских войск. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж якобы передает две трети всех разведанных Киеву. Дандыкин отметил, что это не так: по его оценке, главный спонсор поставок как оружия, так и разведданных Украине после США — это Германия.

«Французы поставили Киеву свои артиллерийские установки "Цезарь" в ограниченном количестве, и все. Танки не поставляли. Французы, по сути, скупы. Так что все заявления Макрона, что Франция поставляет чуть ли не все данные Украине сама, — это позерство, рассчитанное на величие», — заявил эксперт.

Дандыкин добавил, что спутниковая система Starlink, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, продолжает работать на Украине. Военный эксперт уверен, что это опровергает заявления о том, что США полностью прекратили передачу разведданных Киеву. В результате Макрон выдает желаемое за действительное — он хочет быть в этом вопросе не хуже, чем американский лидер Дональд Трамп. При этом подобные инициативы для Парижа заканчиваются плохо: это известно по Второй мировой войне, конфликтам в Африке и Алжире.