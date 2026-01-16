В Польше переполошились из-за воздушного шара с надписью на кириллице

В Польше обнаружили воздушный шар с надписью на кириллице, правоохранительные органы взялись за расследование инцидента. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

«В населенном пункте Печарки под Венгожевом упал воздушный шар с надписью кириллицей», — говорится в материале.

По данным издания, сотрудники полиции изъяли обнаруженный объект, за дело взялись прокуратура и Агентство внутренней безопасности.

Отмечается, что по результатам предварительного осмотра специалисты установили, что найденный объект является «метеорологическим радиозондом с передатчиком GPS», способным достигать высоты полета до 30 км.

В настоящий момент прокуратура пытается установить происхождение шара и цели его запуска. В свою очередь, сотрудники Агентства внутренней безопасности работают над установлением технических особенностей объекта, а также расшифровывают значения нанесенных на него обозначений.

Это не первый инцидент с упавшим на территории Польши «российским» метеорологическим зондом. 3 февраля 2025 года устройство с маркировкой, написанной на кириллице, было найдено на польской стороне границы с РФ, в Тренкуске.