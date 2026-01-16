Стармер подтвердил готовность Британии развернуть войска на Украине

Премьер-министр Британии Кир Стармер вновь выразил намерение развернуть британские силы на территории Украины.

В статье для украинской газеты он пояснил, что соответствующая декларация, подписанная в начале января лидерами западных стран, создает правовую основу для действий британских, французских и других партнерских войск на украинской земле после прекращения огня, передает РИА «Новости».

В январе Стармер подчеркивал, что участники так называемой «коалиции желающих» в Париже подписали документ о готовности разместить свои контингенты на Украине при заключении мирного соглашения.

«Это (декларация о намерениях)... прокладывает путь к созданию правового основания для того, чтобы британские, французские и партнерские силы могли действовать на украинской земле после прекращения огня», – написал Стармер.

Начальник генштаба Вооруженных сил Британии маршал авиации Ричард Найтон назвал условием размещения войск королевства на Украине – уверенность в их безопасности.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил разместить войска Германии в соседних с Украиной странах НАТО.

Напомним, Британия и Германия разделили первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.