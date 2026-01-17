Суд в Армении вернул Самвела Карапетяна под домашний арест

Апелляционный уголовный суд Армении изменил меру пресечения для российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

© Sputnik/Asatur Yesayants

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката предпринимателя Арама Вардеваняна, его вернули под домашний арест.

«У нас было 14-часовое судебное заседание... Судья Толмазян постановил, что арест в качестве меры пресечения не может быть сохранён. В отношении Самвела Карапетяна применен домашний арест с залогом и подпиской о невыезде», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Карапетян выйдет из СИЗО 18 января.

Адвокат Лианна Гаспарян заявила, что её подзащитный вновь переведён в СИЗО.

До этого Апелляционный суд в Армении отменил решение о переводе Карапетяна под домашний арест.