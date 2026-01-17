Суд в Армении вернул Самвела Карапетяна под домашний арест
Апелляционный уголовный суд Армении изменил меру пресечения для российского бизнесмена Самвела Карапетяна.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката предпринимателя Арама Вардеваняна, его вернули под домашний арест.
«У нас было 14-часовое судебное заседание... Судья Толмазян постановил, что арест в качестве меры пресечения не может быть сохранён. В отношении Самвела Карапетяна применен домашний арест с залогом и подпиской о невыезде», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Карапетян выйдет из СИЗО 18 января.
Адвокат Лианна Гаспарян заявила, что её подзащитный вновь переведён в СИЗО.
До этого Апелляционный суд в Армении отменил решение о переводе Карапетяна под домашний арест.