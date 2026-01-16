В Гренландии сделали пугающее заявление об уничтожении народа

Бывший председатель Инуитского приполярного совета Аккалук Линге заявил, что народ Гренландии борется за свое выживание на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом Линге рассказал в интервью испанской газете El País.

В 1980-х годах Линге мечтал, что этот гигантский арктический остров однажды обретет независимость от Дании. Он - представитель инуитов, древней идентичности, на которую приходится 90 процентов населения Гренландии. Линге заложил основу для Закона о самоуправлении, принятого в 2009 году.

Сегодня Линге больше не мечтает о независимости. По его мнению, союз Гренландии с Данией - единственный способ противостоять президенту США Дональду Трампу.

«Политическая ситуация - это борьба за выживание нашего народа; это борьба за возможность продолжать существовать. Мы в одном шаге от вторжения, и это уничтожит нас как народ», - предупредил Линге.

Он подчеркнул, что мировоззрение инуитов и мировоззрение крайнего капитализма, продвигаемого американцами, радикально противоположны. Самоуправление Гренландии не допускает частной собственности на землю; в общине острова существует горизонтальная иерархия и сохраняется принцип совместного использования ресурсов с родственниками и соседями.

«Трамп, вероятно, думает о том, чтобы поиграть в гольф на льду или назвать айсберг в свою честь. <…> Глобальная безопасность находится под угрозой просто из-за его личных прихотей», - подчеркнул Линге.

По его мнению, остановить Трампа могут только сами американцы, которые будут голосовать на промежуточных выборах в ноябре. Линге напомнил, что связи Гренландии с США всегда были «крепкими и дружественными», и назвал амбиции президента-республиканца предательством.

Линге настаивает, что только инуиты способны выжить в условиях острова и наилучшим образом использовать его ресурсы.

«Американец здесь и года не продержится», - подчеркнул он.

Претензии Трампа на минеральные богатства острова кажутся ему очередной абсурдной идеей. Линге подчеркнул, что во многих районах добыча полезных ископаемых невозможна, а в остальных - чрезвычайно дорога и сложна.

В Белом доме ранее заявили, что президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты взятия под контроль Гренландии, автономной датской территории, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над островом приоритетом национальной безопасности США. Лидеры ведущих европейских стран выразили поддержку Гренландии и Дании.