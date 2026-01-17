Венесуэла впервые подписала контракт на экспорт сжиженного газа

В Венесуэле подписан первый контракт на экспорт сжиженного газа, доходы от которого будут поступать через Центральный банк Венесуэлы на национальный валютный рынок, заявили власти страны.

Венесуэла впервые в своей истории заключила контракт на экспорт сжиженного газа. Об этом 16 января объявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес на заседании Национального экономического совета.

«Был подписан закон по коммерциализации сжиженного газа, созданной Petroleos de Venezuela для экспорта», - приводит ее слова газета Ultimas Noticias, пишут «Известия».

Родригес подчеркнула, что вся валютная выручка от продажи нефти и газа будет поступать через Центральный банк Венесуэлы в банковский сектор, чтобы поддерживать национальный валютный рынок. Новый закон, по ее словам, направлен на то, чтобы сделать нефтегазовые доходы «двигателем для национальной экономики» и полностью развивать производственные мощности страны.

Часть средств, полученных от продажи нефти и газа, предполагается направить в суверенные фонды для социальной защиты населения. Оставшиеся доходы будут инвестироваться в развитие инфраструктуры, а также в улучшение общественных услуг, что должно способствовать долгосрочному развитию Венесуэлы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 января президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

Однако позже российская компания «Росзарубежнефть» подтвердила намерение продолжать развитие нефтяных проектов на территории Венесуэлы, акцентируя внимание на защите инвестиций и сотрудничестве с международными партнерами.

В свою очередь, крупнейшие нефтяные гиганты США встретили план Трампа по инвестициям в Венесуэлу скептически, считая бизнес в стране очень рискованным.