Распад и падение ценностей: что ждет США в 2026 году

В 2026 году США на фоне экономических проблем может захлестнуть мощная волна протестов, которая станет проявлением глубокого кризиса в стране. Об этом заявил News.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По его словам, на данный момент ситуация в США напоминают то, что происходило в СССР во времена перестройки.

«Мы обязательно увидим волну протестов в США в виде выхода разного гражданского общества, также как и в странах Евросоюза. В первую очередь, причиной станет проблематика экономики: у США огромный внешнеэкономический долг. Второй причиной станет социальная сфера, которую Соединенные Штаты не развивают», — отметил Самонкин.

Эксперт уверен, что впереди американцев «ждет волна распада и падения ценностей».

Напомним, что уже больше недели в Миннеаполисе (штат Миннесота) проходят акции протеста, сопровождающиеся столкновениями их участников с полицией. Они начались после того, как 7 января сотрудниками иммиграционной полиции (ICE) была убита 37-летняя Рене Николь Гуд, гражданка США и мать троих детей.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм встала на защиту агента ICE, заявив, что Гуд пыталась переехать офицера на машине. О том, что Рене Николь Гуд «жестоко, умышленно и яростно совершила наезд на сотрудника ICE», заявил и президент США Дональд Трамп.

При этом мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал, чтобы миграционная полиция «убиралась из города», и назвал ее присутствие на территории «вторжением». А губернатор Миннесоты Тимоти Уолц заявил, что в случае необходимости в город будет введена Национальная гвардия, подчиняющаяся штату.