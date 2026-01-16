Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала фашистским режим, действующий в стране при руководстве Владимира Зеленского. Об этом передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Украинский политик сообщила, что отказалась покидать страну во времена Януковича, когда четко понимала, что ее могут посадить. «И сейчас я останусь в Украине до тех пор, пока, этот фактически, фашистский режим будет существовать», — отметила она.

Тимошенко также не признала свою вину в предъявленных обвинениях и назвала их политическим заказом.

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что найденный на ее компьютере файл «касса» содержал расходы на чай, кофе и печенье. По ее словам женщины, указанные в файле расходы были обозначены в гривнах, а не в долларах. Политик также добавила, что изъятый во время обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) компьютер принадлежал не ей самой, а ее приемной.