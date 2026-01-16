Тимошенко назвала расходы из файла «Касса» тратами на кофе и печенье

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе судебного заседания дала пояснения относительно материалов, изъятых сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом сообщает украинское информагентство «УНИАН».

По словам политика, обнаруженный детективами на компьютере файл с названием «Касса» не имеет отношения к коррупционным схемам. Тимошенко утверждает, что документ фиксировал мелкие офисные расходы на продукты питания.

«Найденный... файл «Касса» касался расходов на чай, кофе и печенье», — заявила она, уточнив, что все суммы в таблице были указаны в гривнах, а не в валюте.

Кроме того, обвиняемая обратила внимание суда на то, что техника, на которой нашли спорный документ, находилась не в её личном пользовании, а в приёмной.

Тимошенко также объяснила происхождение $40 тыс. наличными, найденных у неё при обыске. Она настаивает, что эти средства являются официальной компенсацией, полученной из США в связи с якобы политическим преследованием во время президентства Виктора Януковича.

Ранее НАБУ опубликовало кадры обысков в офисе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

15 января на выступлении в Верховной раде Тимошенко обвинила Владимира Зеленского в коррупции. Позже, в ходе судебного заседания, политик охарактеризовала действующий режим Зеленского как фашистский.