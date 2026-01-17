«Буря в пустыне»: как ООН принудила Саддама Хусейна к миру

Александр Котлеткин
Slide 1 of 17
Уничтоженная и брошенная техника иракской армии вдоль шоссе № 80 недалеко от Аль-Джахры, 1 марта 1991 года
1/14
Уничтоженная и брошенная техника иракской армии вдоль шоссе № 80 недалеко от Аль-Джахры, 1 марта 1991 года 
© Legion-Media
Десятки уничтоженных иракских бронетранспортеров во время битвы за Хафджи, Саудовская Аравия, 2 февраля 1991
2/14
Десятки уничтоженных иракских бронетранспортеров во время битвы за Хафджи, Саудовская Аравия, 2 февраля 1991 
© Legion-Media
Боевая авиация во время операции «Буря в пустыне»
3/14
Боевая авиация во время операции «Буря в пустыне» 
© Legion-Media
Войска коалиции в Кувейте на фоне горящих нефтяных скважин, 1991 год
4/14
Войска коалиции в Кувейте на фоне горящих нефтяных скважин, 1991 год 
© Legion-Media

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Применение крылатой ракеты «Томогавк» во время операции «Буря в пустыне»
5/14
Применение крылатой ракеты «Томогавк» во время операции «Буря в пустыне» 
© Legion-Media
Американский танк во время подготовки операции «Буря в пустыне», Саудовская Аравия, 1990 год
6/14
Американский танк во время подготовки операции «Буря в пустыне», Саудовская Аравия, 1990 год 
© Legion-Media
Бронетанковые подразделения коалиции во время операции «Буря в пустыне», Кувейт, 28 февраля 1991 года
7/14
Бронетанковые подразделения коалиции во время операции «Буря в пустыне», Кувейт, 28 февраля 1991 года 
© Legion-Media
Американские солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии осматривают иракский штурмовой вертолет Ми-24, брошенный во время операции «Буря в пустыне», Кувейт, 4 марта 1991 года
8/14
Американские солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии осматривают иракский штурмовой вертолет Ми-24, брошенный во время операции «Буря в пустыне», Кувейт, 4 марта 1991 года 
© Legion-Media
Военнослужащий армии США во время операции «Буря в пустыне», Саудовская Аравия, 1991 год
9/14
Военнослужащий армии США во время операции «Буря в пустыне», Саудовская Аравия, 1991 год 
© Legion-Media

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Американские бойцы спецназа выпрыгивают из вертолета на крышу посольства США в Кувейте, во время зачистки здания, 23 февраля 1991 года
10/14
Американские бойцы спецназа выпрыгивают из вертолета на крышу посольства США в Кувейте, во время зачистки здания, 23 февраля 1991 года 
© Legion-Media
Боеприпасы, брошенные отступающей иракской армией, 1991 год
11/14
Боеприпасы, брошенные отступающей иракской армией, 1991 год 
© Legion-Media
Тушение горящей нефтяной скважины, Кувейт, 1991 год
12/14
Тушение горящей нефтяной скважины, Кувейт, 1991 год 
© Legion-Media
Уничтоженная и брошенная техника иракской армии, 4 марта 1991 года
13/14
Уничтоженная и брошенная техника иракской армии, 4 марта 1991 года 
© Legion-Media
Подготовка авиации коалиции во время операции «Буря в пустыне», 1 февраля 1991 года
14/14
Подготовка авиации коалиции во время операции «Буря в пустыне», 1 февраля 1991 года 
© Legion-Media

35 лет назад, 17 января 1991 года, началась военная операция международной коалиции под предводительством США против Ирака «Буря в пустыне». В результате массированных воздушных ударов военные силы Саддама Хусейна были полностью разгромлены.

Кризис на Ближнем Востоке начался в начале августа 1990 года, когда 120-тысячная группировка ВС Ирака пересекла границу с Кувейтом. 8 августа новое марионеточное правительство обратилось с просьбой к Саддаму Хусейну о вхождении страны в состав Ирака.

Совет Безопасности ООН категорически осудил военную агрессию против Кувейта. Несмотря на международное давление, Хусейн отказывался от дипломатического решения конфликта. 29 ноября 1990 года была принята двенадцатая по счету резолюция под номером 678. Она обязывала Ирак до 15 января 1991 года выполнить все требования ООН и освободить Кувейт. В противном случае Совет Безопасности угрожал использовать все необходимые средства, чтобы добиться от Хусейна вывода войск.

После того как истек срок ультиматума, началась военная операция. «Буря в пустыне» продолжалась 41 день и закончилась победой международной коалиции. ПВО Ирака в первые часы боевых действий понесла большие потери и утратила боеспособность. Попытки Хусейна использовать наземные силы и ракетные удары по Израилю и Саудовской Аравии практически не нанесли никакого урона.

За 41 день бомбардировок Ирак потерял до 60 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, 3,8 тысячи танков, более 1,4 тысячи БТР и БМП, около 2,9 тысячи орудий, до 360 самолетов. Потери коалиции составили до 300 человек убитыми, более 600 человек ранеными и до 50 человек без вести пропавшими. Было подбито 69 боевых самолетов и 28 боевых и транспортных вертолетов.

В Ираке было разрушено около 85% промышленных предприятий. Практически остановилась нефтедобыча. И хотя Саддаму Хусейну удалось сохранить власть, страна на долгие годы погрузилась в экономический и социальный кризис. В итоге «Буря в пустыне» повлияла на стабильность всего Ближнего Востока.