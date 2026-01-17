«Буря в пустыне»: как ООН принудила Саддама Хусейна к миру

35 лет назад, 17 января 1991 года, началась военная операция международной коалиции под предводительством США против Ирака «Буря в пустыне». В результате массированных воздушных ударов военные силы Саддама Хусейна были полностью разгромлены.

Кризис на Ближнем Востоке начался в начале августа 1990 года, когда 120-тысячная группировка ВС Ирака пересекла границу с Кувейтом. 8 августа новое марионеточное правительство обратилось с просьбой к Саддаму Хусейну о вхождении страны в состав Ирака.

Совет Безопасности ООН категорически осудил военную агрессию против Кувейта. Несмотря на международное давление, Хусейн отказывался от дипломатического решения конфликта. 29 ноября 1990 года была принята двенадцатая по счету резолюция под номером 678. Она обязывала Ирак до 15 января 1991 года выполнить все требования ООН и освободить Кувейт. В противном случае Совет Безопасности угрожал использовать все необходимые средства, чтобы добиться от Хусейна вывода войск.

После того как истек срок ультиматума, началась военная операция. «Буря в пустыне» продолжалась 41 день и закончилась победой международной коалиции. ПВО Ирака в первые часы боевых действий понесла большие потери и утратила боеспособность. Попытки Хусейна использовать наземные силы и ракетные удары по Израилю и Саудовской Аравии практически не нанесли никакого урона.

За 41 день бомбардировок Ирак потерял до 60 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, 3,8 тысячи танков, более 1,4 тысячи БТР и БМП, около 2,9 тысячи орудий, до 360 самолетов. Потери коалиции составили до 300 человек убитыми, более 600 человек ранеными и до 50 человек без вести пропавшими. Было подбито 69 боевых самолетов и 28 боевых и транспортных вертолетов.

В Ираке было разрушено около 85% промышленных предприятий. Практически остановилась нефтедобыча. И хотя Саддаму Хусейну удалось сохранить власть, страна на долгие годы погрузилась в экономический и социальный кризис. В итоге «Буря в пустыне» повлияла на стабильность всего Ближнего Востока.