«Педофил» и «террорист»: вандалы испортили звезду Трампа на Аллее славы

Звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде испортили вандалы. Как сообщает Penn Live, неизвестные нацарапали на ней слова: «педофил», «тиран», «террорист» и «предатель».

© Michael Nigro/Zuma/TACC

Первым о произошедшем сообщил пользователь Reddit. Он признался, что это застало его врасплох.

«Именно из-за комментариев о Трампе я сделал этот снимок. Мне показалось интересным и в то же время забавным увидеть всё это над его звездой», — заявил он.

Журналисты нескольких изданий обратились за официальными комментариями, однако пока их нее получили. Они считают, что порча звезды может быть связана с последними политическими решениями американского лидера, а именно с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадур, а также со скандалом вокруг финансиста Джеффри Эпштейна.

Это не первый случай, когда звезда Трампа подвергается вандализму. Ее установили с 2007 году — ее несколько раз портили, а в 2018 году разбили.