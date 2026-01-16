Шмыгаль: на Украине не осталось ни одной целой электростанции

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной раде сообщил о критическом состоянии энергетической инфраструктуры, отметив полное отсутствие неповреждённых генерирующих мощностей. Заявления министра приводит украинское издание «СТРАНА.ua».

По его словам, на данный момент в стране не осталось объектов генерации, которые избежали бы попаданий.

Политик уточнил, что из-за атак энергосистема потеряла колоссальные объёмы мощностей.

«Выбиты тысячи мегаватт генерации», — констатировал Шмыгаль.

Наиболее тяжёлая обстановка с энергоснабжением фиксируется в столичном регионе, а также в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные энергетических компаний сообщает, что на Украине полностью исчерпаны резервы запчастей и критически важных материалов для восстановления повреждённой инфраструктуры.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал введение режима ЧС в энергетике на Украине.