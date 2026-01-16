Шмыгаль: на Украине не осталось ни одной целой электростанции
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной раде сообщил о критическом состоянии энергетической инфраструктуры, отметив полное отсутствие неповреждённых генерирующих мощностей. Заявления министра приводит украинское издание «СТРАНА.ua».
По его словам, на данный момент в стране не осталось объектов генерации, которые избежали бы попаданий.
Политик уточнил, что из-за атак энергосистема потеряла колоссальные объёмы мощностей.
«Выбиты тысячи мегаватт генерации», — констатировал Шмыгаль.
Наиболее тяжёлая обстановка с энергоснабжением фиксируется в столичном регионе, а также в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.
Агентство Bloomberg со ссылкой на данные энергетических компаний сообщает, что на Украине полностью исчерпаны резервы запчастей и критически важных материалов для восстановления повреждённой инфраструктуры.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал введение режима ЧС в энергетике на Украине.