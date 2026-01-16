Владимир Зеленский запустил очередную волну кадровых перестановок, которая может завершиться отставкой правительства. Как сообщает РИА Новости, вертикаль управления на Украине разрушается, а глава киевского режима может потерять свою власть.

Министр обороны Денис Шмыгаль теперь возглавит министерство энергетики, а его место займет министр цифровых технологий Михаил Федоров. Кроме того, парламентский комитет по обороне со второго раза поддержал увольнение руководителя СБУ Василия Малюка* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). По слухам, ему Зеленский хочет доверить Службу внешней разведки или назначить секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Ряд депутатов возмущаются перестановкам. Например, члены комитета по обороне Соломия Бобровская, Роман Костенко и Федор Вениславский: они считают, что очередная смена министра обороны является «катастрофической ошибкой». Отставку Малюка* критиковали военные.

Зеленский связал критику с попыткой оппозиции лишить его партию «Слуга народа» большинства в парламенте. В частности, антикоррупционные органы обвинили лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в подкупе депутатов, чтобы те голосовали против Шмыгаля и Федорова.

Незадолго до этого Зеленский назначил главой офиса президента руководителя ГУР Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Его считали одним из главных противников прошлого главы офиса Андрея Ермака, которого глава киевского режима отправил в отставку в ноябре. Он не боялся поддерживать личные контакты с американцами, хотя даже МИД Украины был лишен самостоятельности в этом вопросе. На этом фоне о Буданове* заговорили как о возможном преемнике Зеленского.

По другому мнению, Буданова* направили на должность, чтобы «вывести из зоны комфорта» и отрезать от связей, тем самым исключив от борьбы за президентское кресло. Издание «Украинская правда» объясняет таким образом вообще все последние кадровые решения Зеленского. Журналисты считают, что когда политик разберется с чиновниками, то наступит очередь украинских генералов.

«Если в ходе этих перестановок Зеленский снова окажется единственным игроком, способным продавливать изменения и менять баланс сил в свою пользу, то это для него только "приятный бонус"», — отмечает издание.

Украинский политолог Руслан Бортник считает, что как только Буданов* освоится в новой должности, кадровые чистки затронут все госслужбы, а не только правительство. Он будет стремиться построить собственную сеть лояльных чиновников взамен той, которую выстроил во время работы Ермак.

«При этом вертикаль власти Зеленского начала разрушаться, поэтому, с одной стороны, Буданов* должен ее укрепить, а с другой — самому Зеленскому нужно следить за тем, чтобы его ставленник не набрал слишком много полномочий», — уверен он.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов обратил внимание на разбалансированность украинской системы власти. Он отметил, что Киев столкнулся с серьезными проблемами, однако у Зеленского нет людей, которые смогли справиться с кризисом в энергетике, обороне и других сферах — чиновников просто меняют местами.

«Кроме того, назначения представителей спецслужб указывают на то, что Зеленский сомневается в их личной преданности», — отметил Денисов.

Он добавил, что кадровые перестановки ничего не изменят в рамках действующего режима. Новые лица заверят граждан, что разберутся с коррупцией, однако в действительности никаких шагов предпринято не будет.

