Каникулы в школах из-за блэкаута продлили в Киеве

Из-за продолжающегося энергетического кризиса на Украине школьные каникулы в Киеве продлены до 1 февраля. Об этом сообщил министр энергетики и первый вице-премьер Денис Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль официально ввёл режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере страны.

Причиной стали масштабные повреждения в сетях, из-за которых с 10 октября 2025 года по всей Украине происходят многочасовые веерные отключения электричества. Ситуация несколько раз ненадолго стабилизировалась, но аварийные графики постоянно возобновлялись.

Для снижения нагрузки на сети правительство ещё в декабре прошлого года поручило регионам сократить список критически важных объектов и отказаться от декоративной подсветки.