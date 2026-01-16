Обзор иноСМИ: ультиматум Путина США и «самая суровая зима в Киеве»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Самая суровая зима в Киеве»

На этой неделе Киев оказался зажат в тисках самой мощной волны отключений отопления и электричества за весь конфликт, пишет The New York Times. По данным газеты, киевляне начали уезжать к родственникам в деревни. В то время как Киев погрузился в глубокую зимнюю стужу, городские системы отопления и электроснабжения стали особенно уязвимы. Во многих домах электроэнергия отсутствует уже несколько дней подряд. По данным городских властей, около 500 многоквартирных домов остались без отопления, что является самым масштабным кризисом за все время конфликта. Во вторник, 13 января, Киев, который обычно потребляет около 2000 мегаватт электроэнергии, обходился менее чем одной десятой от этого объема.

Власти направили имеющуюся электроэнергию на работу водопроводных насосов, метро и другой критически важной инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у киевской ПВО заканчиваются боеприпасы, особенно американские перехватчики Patriot. Он призвал западных союзников Украины увеличить поставки. Кличко также попросил киевлян временно переехать к родственникам в другие города, если это возможно. Однако он не стал призывать к массовой эвакуации. NYT отмечает, что кризис спровоцировал политические распри и опасения, что в такой обстановке украинцы могут начать враждовать друг с другом. Владимир Зеленский заявил, что администрация Кличко «сделала очень мало» для подготовки к кризису. Кличко ответил, что городские службы сделали все, что могли.

«Британия и Франция разошлись во мнениях о переговорах с Путиным»

Великобритания разошлась во мнениях с Францией и Италией по вопросу о том, следует ли Европе возобновлять прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет Politico. Глава МИД Британии Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима рассмотреть возможность возобновления дипломатических контактов с Москвой по украинскому кризису. По ее мнению, Россия не заинтересована в переговорах. Купер заявила, что в Европе должны быть готовы оказать на Россию «усиленное экономическое давление», а также военное давление «посредством военной поддержки Украины».

Комментарии Купер прозвучали на фоне опасений в Брюсселе, что ЕС может оказаться в стороне, если Вашингтон возьмет на себя ведущую роль в переговорном процессе. Эти опасения побудили Брюссель предпринять шаги по укреплению влияния ЕС. Эти шаги включают планы по созданию специального представителя ЕС по Украине, который «обеспечил бы блоку место за столом любых будущих переговоров».

«Глобальный трампизм и Латинская Америка»

Как «глобальный трампизм» проявился в Латинской Америке? К началу 2026 года крайне правые и авторитарные правительства находились у власти или готовились к инаугурации в Аргентине, Сальвадоре, Эквадоре, Гондурасе, Перу, Парагвае, Панаме, Коста-Рике и Чили, пишет мексиканское издание La Jornada. Хотя не все из этих правительств поддерживают Трампа, все они находятся под сильным давлением с целью расширения доступа транснационального капиталистического класса к энергетическим и минеральным ресурсам, необходимым США для цифровых технологий. В Аргентине перонисты одержали убедительную победу на парламентских выборах в сентябре 2025 года в ключевой провинции Буэнос-Айрес, где проживает почти 40 процентов населения страны.

Президент США Дональд Трамп предложил Аргентине экономическую помощь в размере до 40 миллиардов долларов при условии, что ультраправый президент Хавьер Милей выиграет промежуточные выборы в парламент, что он и сделал, отмечает La Jornada. После этого правительство разрешило вырубку лесов и добычу полезных ископаемых в охраняемых приледниковых зонах, в то время как уровень бедности вырос с 42 до 53 процентов населения. Нечто подобное произошло в Гондурасе. Накануне выборов 30 ноября президент США пригрозил приостановить всю американскую помощь, если избиратели не выберут крайне правого кандидата. Автор статьи добавил, что неудачи левых властей с их авторитаризмом и коррупцией проложили путь к возвращению крайне правых во многих странах Латинской Америки.

Хакерские возможности ИИ приближаются к «переломному моменту»

Модели искусственного интеллекта (ИИ) настолько хорошо научились находить уязвимости, что, по мнению некоторых экспертов, технологической индустрии потребуется переосмыслить подход к разработке программного обеспечения. Портал Wired рассказал об инструменте Sybil, использующем сочетание различных ИИ-моделей, а также «несколько собственных технических приемов», для сканирования компьютерных систем на наличие выгодных хакерам проблем вроде незащищенного сервера или неправильно настроенной базы данных. Недавно Sybil удивил своих разработчиков, предупредив их об уязвимости в системах одного из клиентов. Для обнаружения проблемы требовалось невероятно глубокое знание нескольких различных систем и того, как эти системы взаимодействуют.

По мере того, как модели ИИ становятся всё умнее, их способность обнаруживать уязвимости также растет. Тот же ИИ, который можно использовать для обнаружения уязвимостей, может быть применен и для их эксплуатации. Профессор информатики Дон Сонг заявила Wired, что возможности передовых моделей ИИ значительно возросли за последние несколько месяцев. Она назвала это «переломным моментом». Сонг стала соавтором эталонного теста CyberGym, определяющего, насколько хорошо большие языковые модели выявляют уязвимости в крупных проектах с открытым исходным кодом. В июле 2025 года модель Claude Sonnet 4 от Anthropic смогла обнаружить около 20 процентов уязвимостей в эталонном тесте. К октябрю новая модель, Claude Sonnet 4.5, смогла выявить уже 30 процентов проблем. Исследования Сонг показали, что с помощью ИИ можно генерировать более безопасный код. В то же время в ближайшем будущем навыки программирования ИИ-моделей могут дать хакерам преимущество.

«Иран спасен! Путин предъявил США ультиматум»

На фоне протестов в Иране США пригрозили Тегерану военным вмешательством, а 12 января выпустили предупреждение о 4-м уровне опасности для поездок, потребовав от всех американцев, находящихся в Иране, «немедленно эвакуироваться», пишет автор статьи, опубликованной на портале Sina. По словам автора, этот шаг сродни «подготовке поля боя» и в международной дипломатии обычно имеет следующее значение: ракеты уже на стартовой площадке, и всё, что произойдет дальше, больше не контролируется. Но как раз в тот момент, когда мир думал, что Соединенные Штаты вот-вот ударят по Ирану, Россия и Китай нарушили молчание. Президент РФ Владимир Путин выступил с предупреждением в адрес Вашингтона, «содержащим ультиматум».

Под огромным давлением Трамп объявил об уступках, и Иран был «наконец-то спасен». 13 января пресс-секретарь МИД России Мария Захарова строго заявила, что угроза США применить силу против Ирана «абсолютно неприемлема». Кроме того, «источники внутри страны» указывают, что Путин поставил Вашингтону ультиматум по дипломатическим каналам: если США осмелятся начать полномасштабную войну против Ирана, Россия может предоставить Тегерану передовые технологии противокорабельных ракет, способных потопить американские авианосцы. Автор статьи назвал такое развитие событий «кошмаром для Трампа».