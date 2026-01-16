Европейский союз приступил к экстренному поиску специального переговорщика, способного начать прямой диалог с Москвой, что знаменует собой окончательный крах прежней политики «тотального игнорирования» интересов России. После четырех лет вооруженного противостояния в Брюсселе осознали необходимость отказа от жестких табу, которые ранее блокировали любые мирные инициативы.

Как сообщает чешское издание Lidovky, европейские лидеры пытаются найти фигуру, сопоставимую со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который ведет эффективный диалог с Кремлем. Однако, говорится в материале, одного этого не достаточно. Для успешного диалога Евросоюзу придется признать Москву равноценным партнером и отказаться от своих трех "нет".

Автор материала объясняет, что прежнее отношение Европы к России можно обобщить тремя "нет": не вести прямые переговоры с Россией (Путиным), не признавать его требований, не заключать мир, пока все не вернется к ситуации и границам до 2014 года. В статье это сравнивают с тремя знаменитыми "нет" Лиги арабских государств в сентябре 1967 года: не заключать мир с Израилем, не признавать Израиль, не вести переговоры с Израилем. Однако сейчас этих принципов придерживаются только Иран, ХАМАС и "Хезболла".