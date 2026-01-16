Мужчина купил психбольницу и поселился в ней

Житель Белоруссии Дмитрий купил за 100 долларов (7,8 тысячи рублей) комплекс зданий бывшей психиатрической больницы в поселке Жодишки, поселился там и переоборудовал помещения в художественную галерею. Об этом сообщает Onliner.

Здание было построено еще в XVIII веке как иезуитский коллегиум. Позднее его использовали в качестве усадьбы, а в советское время там разместили психиатрическую больницу. Учреждение было закрыто после пожара в 2019 году.

На дверях кабинетов сохранились таблички, в комнатах — сейфы для медикаментов. Остались также решетки на окнах, слои яркой синей и зеленой краски и надписи на стенах. Новый владелец разместил в коридорах и бывших палатах пейзажи, сюрреалистические портреты и абстрактные работы.

