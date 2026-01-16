«Инвестиции в будущее»: эксперт оценил заявление Мерца о России

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможном восстановлении отношений с Россией стало конструктивным сигналом и показало, что существует «окно возможностей для мира и общеевропейского диалога». Такое мнение высказал политолог Илья Гращенков.

Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что Россия — это европейская страна, и выразил надежду на восстановление немецко-российских отношений. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в свою очередь, назвал прогрессом высказывания канцлера о России.

По мнению политолога Ильи Гращенкова, заявление Мерца стало «долгожданным и конструктивным сигналом, способным открыть новую страницу в истории».

«Вполне возможно, что скоро и другие силы ЕС — политические партии стран, евродепутаты — поддержат этот порыв. В РФ тоже есть конструктивные силы, которые могли бы стать драйвером возрождения европейского проекта», — уверен он.

Эксперт подчеркнул, что стратегическое партнерство между Европейским союзом и Россией — это не утопия, а «единственная реалистичная формула для создания подлинно многополярного мира».

«Важно понимать, что дружба и сотрудничество России и Европы — это не ностальгия по прошлому, а инвестиция в общее будущее. Это ответ на вызовы: от климатических изменений до кибербезопасности, которые не знают границ. В одиночку ни одна страна, ни один блок не справятся с ними», — считает политолог.

При этом ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о соглашении по выделению Европой Украине кредита в размере €90 млрд на 2026-2027 годы. По ее словам, «с помощью военной помощи Украина сможет твердо противостоять России» и ей не придется возвращать кредит до тех пор, пока Москва «не выплатит репарации».