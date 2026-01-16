Конгрессмен в шутку предложил Гренландии защититься от Трампа «файлами Эпштейна»
Конгрессмен-республиканец Томас Масси предложил оригинальный способ спасения Гренландии от притязаний Вашингтона, связав его с «файлами Эпштейна».
Об этом он написал шуточный пост в соцсети Х.
Политик предложил властям острова использовать страх американского истеблишмента перед разоблачениями.
«Скажите администрации (президента США Дональда Трампа. — RT), что файлы по делу (финансиста Джеффри. — RT) Эпштейна находятся в Гренландии», — написал Масси.
По словам конгрессмена, если Вашингтон узнает, что компромат находится на острове, США «сразу потеряют всякий интерес» к этой территории, чтобы случайно не найти неудобные документы.
Ранее издание De Speld сообщало, что Гренландию предложили переименовать, чтобы предотвратить возможные попытки Трампа установить контроль над островом.