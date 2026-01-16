Конгрессмен в шутку предложил Гренландии защититься от Трампа «файлами Эпштейна»

Конгрессмен-республиканец Томас Масси предложил оригинальный способ спасения Гренландии от притязаний Вашингтона, связав его с «файлами Эпштейна».

Об этом он написал шуточный пост в соцсети Х.

Политик предложил властям острова использовать страх американского истеблишмента перед разоблачениями.

«Скажите администрации (президента США Дональда Трампа. — RT), что файлы по делу (финансиста Джеффри. — RT) Эпштейна находятся в Гренландии», — написал Масси.

По словам конгрессмена, если Вашингтон узнает, что компромат находится на острове, США «сразу потеряют всякий интерес» к этой территории, чтобы случайно не найти неудобные документы.

Ранее издание De Speld сообщало, что Гренландию предложили переименовать, чтобы предотвратить возможные попытки Трампа установить контроль над островом.