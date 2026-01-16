«Сошли с ума»: почему голодающие в Африке выбрасывают российскую еду

Значительная часть продовольствия, включая поставки из России, не попадает к нуждающимся в Африке из-за проблем с логистикой и инфраструктурой. Об этом в разговоре с aif.ru заявили кенийский журналист Джереми Симийю и эфиопский экономист Ааро Эмебет.

Основная причина — непригодность продуктов к моменту доставки. Из-за отсутствия современных холодильных складов, нестабильного электроснабжения и экстремального климата продовольствие теряет свои потребительские качества еще по пути. Экономист Ааро Эмебет отметил, что даже консервы на солнце приходят в негодность за один день, а хлеб быстро покрывается плесенью.

«Я понимаю, первая мысль у вас — африканцы сошли с ума. Увы, африканские государства не умеют сохранять продукты, как привыкли вы в России», — подчеркнул собеседник.

По оценкам, как минимум треть гуманитарных грузов, включая российское зерно, не доходит до конечных получателей из-за этих системных проблем.

Всемирный институт ресурсов сообщает, что в Африке ежегодно теряется 37% всей еды, что эквивалентно $4 млрд и могло бы накормить 48 миллионов человек.