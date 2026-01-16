Польша собралась минировать границу с Россией

Польша собирается заминировать восточную границу на случай военного конфликта. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик в эфире радиостанции RadioZet.

© Московский Комсомолец

«Польша подготовит места для минирования границы, но само минирование может произойти только тогда, когда случится какой-то кризис», — пояснил он.

Эти меры являются частью масштабной оборонной программы «Восточный щит», которая реализуется на границе с Россией и Белоруссией для создания «комплексной оборонной инфраструктуры».

Ранее, в июне 2025 года, Польша инициировала процесс выхода из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин. В декабре того же года власти страны объявили о возобновлении производства мин впервые со времён холодной войны, прямо связав это решение с укреплением «Восточного щита».