В США высмеяли желание Трампа купить Гренландию

Президенту Дональду Трампу стоит вспомнить о том, что долги США уже достигли 38 трлн долларов, а не искать, где взять нужную сумму на покупку Гренландии. Такое мнение высказал ведущий одного из американских шоу, отрывок из которого привел Telegram-канал Пул №3.

По словам ведущего, покупка острова может обойтись США в 700 млрд долларов, при том, что Трамп уже заявил, что все, что меньше полного контроля над Гренландией, — для него неприемлемо.

«Господи, может он просто полистать журнал о недвижимости Zillow и помечтать, как все мы делаем? Мы же уже по уши в долгах, они достигли 38 трлн долларов. Это все равно, как если бы ваш безработный дядя заявился в салон яхт. Вы такие: «Нет-нет, не делай этого»», — отметил он под закадровый хохот.

По мнению американского ведущего, для решения этого вопроса можно «поставить Гренландию между США и Данией и посмотреть, к кому она поплывет».

При этом, по его словам, услышав вопрос Трампа о том, где же ему достать 700 млрд долларов, может также появиться американский миллиардер Илон Маск и сказать: «Я вернулся, детка!»

В Белом доме ранее заявили, что президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты взятия под контроль Гренландии, автономной датской территории, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над островом приоритетом национальной безопасности США.

При этом ранее Трамп и Маск публично поссорились. Миллиардер раскритиковал программный законопроект Трампа под названием «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). А президент США в свою очередь заявил, что во многом помогал Маску, но теперь «очень разочарован» в нем. В ответ Маск сказал, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах. Американский лидер и миллиардер смогли помириться только на похоронах консервативного активиста Чарли Кирка.