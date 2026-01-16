Согласно опросу телеканала CNN, близкого к Демократической партии США, около 75% американцев выступают против намерения Вашингтона взять Гренландию под свой контроль.

Даже среди сторонников Дональда Трампа мнения оказались разделёнными примерно поровну: половина республиканцев и независимых избирателей, склоняющихся к республиканской партии, поддерживают идею, тогда как оставшиеся 50% выступают против.

Демократы проявили практически единодушное неприятие: 94% опрошенных против этого шага, при этом 80% заявили о своём решительном несогласии.

Среди независимых избирателей, не относящихся к какой-либо партии, около 80% также выразили отрицательное отношение к инициативе США.

Ранее Трамп утверждал, что контроль над Гренландией необходим Соединённым Штатам для создания системы противовоздушной обороны «Золотой купол».