Опрос CNN: две трети американцев против идеи Трампа о захвате Гренландии
Согласно опросу телеканала CNN, близкого к Демократической партии США, около 75% американцев выступают против намерения Вашингтона взять Гренландию под свой контроль.
Даже среди сторонников Дональда Трампа мнения оказались разделёнными примерно поровну: половина республиканцев и независимых избирателей, склоняющихся к республиканской партии, поддерживают идею, тогда как оставшиеся 50% выступают против.
Демократы проявили практически единодушное неприятие: 94% опрошенных против этого шага, при этом 80% заявили о своём решительном несогласии.
Среди независимых избирателей, не относящихся к какой-либо партии, около 80% также выразили отрицательное отношение к инициативе США.
Ранее Трамп утверждал, что контроль над Гренландией необходим Соединённым Штатам для создания системы противовоздушной обороны «Золотой купол».