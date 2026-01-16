Сделка на «Волшебной горе»: Трамп и Урсула решат судьбу Украины

В швейцарском Давосе, который вошел в историю литературы как «Волшебная гора» из романа Томаса Манна о Европе накануне великих потрясений, готовится встреча президента США Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ожидается, что в ближайшую среду они встретятся в рамках экономического форума, чтобы обсудить украинское урегулирование, которое снова зашло в тупик.

Как сообщает газета El Pais со ссылкой на источники в структурах ЕС, предстоящий диалог станет попыткой предотвратить окончательный разрыв в отношениях союзников. Ситуацию осложняет то, что Дональд Трамп переключил внимание на территориальные претензии к Дании, требуя передачи Гренландии под юрисдикцию США. В ответ на это председатель Европейской комиссии публично подчеркнула решимость защищать границы союза.

«Гренландия может рассчитывать на нас политически и экономически», — заявила Урсула фон дер Ляйен, комментируя давление со стороны Белого дома.

По информации мадридского издания, Брюссель крайне обеспокоен тем, что американский лидер может использовать украинский кейс как инструмент шантажа в споре за арктические территории.

Чтобы минимизировать риски, европейские власти уже утвердили пакет помощи Киеву в размере 90 миллиардов евро, фактически объявив о финансовой независимости от США. Представляя этот план, глава Еврокомиссии использовала риторику своего визави, провозгласив курс на защиту собственного рынка. «Европа — прежде всего», — подчеркнула высокопоставленная чиновница, уточнив, что большая часть средств должна быть потрачена на закупку оружия именно у европейских производителей.

Пока встреча Трампа и главы ЕК не подтверждена на 100%