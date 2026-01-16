В Молдавии при президенте Майе Санду государственной политикой стала измена Родине. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале оппозиционер Илан Шор.

Ранее премьер Молдавии Александр Мунтяну поддержал бы объединение республики с Румынией. А президент Майя Санду признала, что в случае референдума также проголосовала бы за объединение с Румынией, так как в нынешней международной обстановке Молдавии «становится все сложнее выживать, существовать как демократия и суверенное государство».

«При Санду измена Родине стала государственной политикой. Санду, Мунтяну — орден изменника первой степени», - оценил высказывания представителей руководства страны Илан Шор.

Напомним, что ранее журналист Елена Левицкая-Пахомова обратила внимание на то, что девятиклассникам в Молдавии предлагают учиться по «учебнику истории румын». По ее словам, авторы учебника Адриан Долгий и Алина Феля утверждают, что более 60% жителей МССР составляли румыны, а молдаване на этой территории вообще не проживали.