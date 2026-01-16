Расчеты лидеров Евросоюза на победу Украины над Россией не оправдаются, и поэтому Киев никогда не получит какие-либо репарации от Москвы и не отдаст европейцам занятые у них деньги. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что с 2022 года страны Запада уже предоставили Украине более €193 млрд, а теперь ЕС намерен выделить ей в 2026-2027 годах беспроцентный "военный кредит" на €90 млрд и ассигновать за 10 лет еще $800 млрд на восстановление, не считая военной помощи. Брюссель надеется, что эти деньги будут возвращены за счет репараций, полученных от России, и экспроприации замороженных российских активов.

Поэтому лидеры Евросоюза подталкивают Украину к продолжению военных действий, пояснил Орбан.

"Их аргумент очень прост: украинская армия одержит победу, русские заплатят репарации, а они получат свои деньги обратно. Но я никогда не встречал ни одного серьезного эксперта, который сказал бы, что русским можно нанести такое поражение на поле боя, что они будут вынуждены платить за это. Это все на уровне детских сказок", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что все расчеты европейских политиков, выступающих за продолжение военных действий против России, "не соответствуют действительности". В качестве еще одной из причин этого глава правительства назвал отсутствие у Евросоюза средств на военную помощь Украине. По его словам, "американцы оказались умнее и отказались от этого", а европейцы собираются поддерживать Украину за счет заимствований, которые придется возвращать их будущим поколениям.

Орбан: Россия не является угрозой для Европы

Ранее Орбан уже заявлял, что планы финансирования Украины странами ЕС оторваны от реальности. Выступая в программе на радиостанции Kossuth, он подтвердил, что Венгрия не будет принимать участия в этих инициативах Брюсселя и Киева. Премьер-министр напомнил, что против предоставления Украине в ближайшие два года "военного кредита" на €90 млрд за счет общего займа ЕС выступили также Словакия и Чехия.

Представляя 14 января в Брюсселе план финансирования Украины, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис утверждали, что Киев вернет эти деньги, если Россия "возместит нанесенный ущерб" или если странам ЕС удастся экспроприировать ее замороженные финансовые активы.