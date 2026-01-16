Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, прибыла в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины, где должно состояться избрание ей меры пресечения. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В ночь на 14 января украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, депутат или лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия подозреваются в предоставлении незаконных льгот ряду парламентариев от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

15 января зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Тимошенко оказалась ненужной американцам, поэтому было решено "зарыть ее карту", используя коррупционный скандал. Политик обратил внимание, что партия "Батькивщина" в последние годы ослабла на фоне "передового отряда нациков" из "Слуги народа".