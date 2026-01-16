Солдаты Вооруженных сил России не покинут освобожденные территории, как бы того ни желал Киев. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) написал сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, когда речь идет о территориальных обменах, то он реалист и понимает, что каждого солдата ВС РФ не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время.

Грэм* указал на то, что цель заключается в том, чтобы на этот раз удалось заключить соглашение, которое остановит будущий конфликт, то, чего не смогли сделать предыдущие президенты Соединенных Штатов Барак Обама и Джо Байден.

Также, как отметил сенатор, любое будущее соглашение по Украине необходимо провести через американский конгресс.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, если они носят серьезный характер.

