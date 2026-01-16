Сотни колумбийцев вышли на протест против похищения Мадуро
В центре Боготы возле посольства США собрались сотни людей, выразивших возмущение предполагаемым похищением президента Венесуэлы и его супруги.
Сотни колумбийцев вышли на акцию протеста у посольства США в Боготе против похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, сообщает РИА «Новости».
Манифестация была организована по призыву Колумбийской федерации работников образования (Fecode), крупнейшего профсоюза учителей страны.
Активисты выразили возмущение произошедшим, обвиняя организаторов похищения в «ужасающем варварстве». По словам адвоката и участника акции Хуана Фернандо Ромеро, «это акт сопротивления жестокому убийству более 130 человек и похищению президента Николаса Мадуро и его супруги, депутата Силии Флорес». Он подчеркнул, что участники считают произошедшее позорным преступлением.
