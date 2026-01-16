Сотни колумбийцев вышли на протест против похищения Мадуро

В центре Боготы возле посольства США собрались сотни людей, выразивших возмущение предполагаемым похищением президента Венесуэлы и его супруги.

© Mario Caicedo/EPA/TACC

Сотни колумбийцев вышли на акцию протеста у посольства США в Боготе против похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, сообщает РИА «Новости».

Манифестация была организована по призыву Колумбийской федерации работников образования (Fecode), крупнейшего профсоюза учителей страны.

Активисты выразили возмущение произошедшим, обвиняя организаторов похищения в «ужасающем варварстве». По словам адвоката и участника акции Хуана Фернандо Ромеро, «это акт сопротивления жестокому убийству более 130 человек и похищению президента Николаса Мадуро и его супруги, депутата Силии Флорес». Он подчеркнул, что участники считают произошедшее позорным преступлением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова заявила о незаконности решений США в отношении Николаса Мадуро.

США готовились уничтожить три военных аэродрома Венесуэлы.

США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро.