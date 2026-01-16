Трамп объявил о создании Совета мира по Газе

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 16 января, объявил о создании Совета мира, который займется восстановлением сектора Газа. Он подчеркнул, что формирование контрольного органа является ключевым элементом второго этапа плана Белого дома по урегулированию конфликта в регионе.

По словам Трампа, для него большая честь объявить о создании Совета, а состав органа будет представлен в ближайшее время. Он также отметил, что этот совет станет величайшим и самым престижным из всех когда-либо собранных в истории.

Как сообщили источники Axios, в Совете мира, скорее всего, будут представлены Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Катар, Египет и Турция. Это позволит объединить усилия ведущих стран и региональных игроков в вопросе восстановления территории.

Предполагается, что первое заседание Совета мира состоится во время Всемирного экономического форума в Давосе с 19 по 23 января, добавили собеседники. Там планируется обсудить механизмы помощи и координацию международной поддержки сектора Газа, передает издание.

