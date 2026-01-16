Оборону Гренландии от Трампа назвали «общей заботой НАТО»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что оборона Гренландии является “общей заботой” всего НАТО – в то время, как войска (скажем прямо, чересчур ограниченные контингенты) европейских союзничков начали прибывать на фоне результате угроз Дональда Трампа захватить арктический остров силой.

В четверг военные из Франции, Германии, Великобритании, Норвегии и Швеции, в частности, были направлены в Гренландию, которая пока считается автономной территорией королевства Дания. Копенгаген также объявил об увеличении своего военного присутствия на острове, отмечает The Guardian.

По словам представителя одной из вовлеченных стран, помимо демонстрации политической поддержки, европейские военные, как утверждалось, находятся в краткосрочной ознакомительной миссии.

Цель состоит в том, чтобы показать, как могло бы выглядеть более устойчивое наземное развертывание в Гренландии, отчасти для того, чтобы убедить США в том, что европейские члены НАТО серьезно относятся к безопасности в Арктике, подчеркивает The Guardian.

Это произошло после сложной встречи в среду в Вашингтоне между министрами иностранных дел Гренландии и Дании Вивиан Мотцфельдт и Ларсом Лекке Расмуссеном, а также вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Этот горе-визит был направлен на то, чтобы выровнять отношения между Данией, Гренландией и США, но, констатирует The Guardian, похоже, он не возымел желаемого эффекта. Впоследствии Трамп повторил свои предыдущие комментарии о том, что Гренландия “нужна” США для обеспечения национальной безопасности, добавив, что на Данию нельзя положиться в защите острова. В обшем, “что-нибудь получится”, закончил свои угрозы Трамп.

В заявлении, опубликованном в четверг, датчанка Фредериксен сказала, что это была непростая встреча и что в настоящее время создается рабочая группа для обсуждения того, как можно улучшить безопасность в Арктике.

“Однако это не меняет того факта, что существуют фундаментальные разногласия, поскольку амбиции Америки по захвату Гренландии остаются неизменными”, - сказала премьер Дании. “Очевидно, что это серьезно, и поэтому мы продолжаем наши усилия по предотвращению того, чтобы этот сценарий стал реальностью”.

По ее словам, в НАТО существует согласие с тем, что “усиление присутствия в Арктике имеет решающее значение для европейской и североамериканской безопасности”.

Метте Фредериксен заявила, что Дания “вложила значительные средства в новые арктические возможности”, в то время как ряд союзников принимают участие в совместных учениях в Гренландии и вокруг нее: “Оборона Гренландии является общей заботой всего альянса НАТО”.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что первая встреча стала важным шагом, но этот диалог с США зависит от “уважения нашей конституционной позиции, международного права и нашего права на нашу собственную страну”.

Нильсен также повторил несколько моментов, в том числе о том, что Гренландия “не продается”, не будет принадлежать США, управляться ими или быть их частью и является “демократическим обществом с самоуправлением”, частью королевства Дания и, в свою очередь, членом НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в среду, что первые военнослужащие французской армии уже находятся в пути и что за ними последуют другие. По словам французских властей, около 15 (!) французских солдат из подразделения горной пехоты уже находятся в Нууке, столице Гренландии, для участия в военных учениях.

Германия заявила в четверг, что направит разведывательную группу из 13 (!) человек. Нидерланды и Великобритания также заявили, что примут участие в совместных учениях под руководством Дании под названием "Операция "Арктическая выносливость"".

Это важный момент с точки зрения символики, но общее количество военнослужащих будет исчисляться десятками, а продолжительность развертывания неизвестна, признает The Guardian.

В НАТО также ведутся дискуссии о создании миссии воздушной полиции в Арктике по аналогии с существующей операцией "Восточный часовой" на восточном фланге Североатлантического союза.

Хотя переговоры начались в прошлом году, когда Трамп впервые в качестве президента поднял вопрос о приобретении Гренландии, за последние несколько дней они приобрели импульс, комментирует высокопоставленный дипломат из европейского государства-члена НАТО: “Мы должны сделать так, чтобы Трамп был доволен Гренландией”.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поулсен заявил в четверг, что он планирует установить более постоянное военное присутствие в Гренландии “при более значительном участии Дании”. По его словам, военнослужащие из различных стран НАТО будут находиться в Гренландии по принципу ротации.

После важной встречи в Вашингтоне Расмуссен заявил, что по-прежнему сохраняются фундаментальные разногласия по поводу острова и что “очевидно, что у президента есть желание завоевать Гренландию”.

Трамп сказал: “Нам это действительно нужно … Если мы не вступим, то Россия и Китай вступят. И Дания ничего не сможет с этим поделать, но мы можем сделать все, что в наших силах”.

Датские и гренландские политики собрались в четверг в Копенгагене, чтобы отпраздновать гренландский Новый год. Члены датского парламента и гренландского комитета встретятся с делегацией членов Конгресса США в парламенте Дании в пятницу, чтобы обсудить вопросы сотрудничества.

В субботу по всей Дании и в Нууке запланирована серия акций протеста. Опрос CNN показал, что три четверти американцев выступают против попыток США установить контроль над Гренландией, из них 52% категорически против такого шага.